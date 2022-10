Passagens subterrâneas do Eixão são lavadas toda semana

Às segundas, quartas e sextas, passam por limpeza as galerias da Asa Sul, e às terças, quintas e sábados, as da Asa Norte

As 16 galerias que ligam os dois lados do Eixo Rodoviário, uma pista com grande fluxo de veículos, foram criadas para serem alternativas seguras para a travessia de pedestres. Manter essas passagens subterrâneas limpas e em boas condições de higiene é um trabalho realizado diariamente pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Às segundas, quartas e sextas, passam por limpeza as galerias da Asa Sul, e às terças, quintas e sábados, as da Asa Norte.

“Na limpeza de cada uma das passagens, são usados detergente, desinfetante, água quente e fria. Muitas vezes, a água fria não é suficiente para tirar a sujeira, é necessário usar a água quente”, explica o diretor do SLU, Silvio de Moraes Vieira. Ele enfatiza a necessidade de a população que utiliza as passagens subterrâneas colaborar na manutenção da limpeza feita todos os dias. “Todas essas passagens têm lixeira, não há necessidade de jogar lixo no chão”, frisou o diretor. A limpeza ocorre sempre às 19h. A equipe que faz o serviço é composta por três pessoas.

Silvio de Moraes destacou que a passagem subterrânea que acumula mais sujeira é a situada próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Por necessitar de mais atenção, a galeria que dá acesso à unidade de saúde, assim como a que fica próximo ao Hospital de Base, na Asa Sul, é lavada diariamente, enquanto as demais são limpas em dias alternados.

O estudante Jackson Oliveira, 27 anos, diz que às vezes usa as passagens subterrâneas. “Nem sempre estão limpas, mas hoje são melhores do que antigamente”, afirma.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que as luminárias das passagens subterrâneas são de luz branca, com antifurto e antivandalismo, pois têm proteção de telas. “As rondas nas passarelas são constantes, já que são locais que precisam de iluminação pública em pleno funcionamento”, explicou a assessoria do CEB.

Com informações da Agência Brasília