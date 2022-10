Batida de carro em poste deixa duas vítimas

O motorista foi retirado do meio das ferragens e transportado ao Hospital de Base com suspeita de fratura no fêmur e traumatismo craniano

Na noite de domingo (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente entre carro e poste na frente da Administração de Samambaia, por volta de 22h30. O Fiat Uno de cor prata estava com duas pessoas e bateu em um poste. O condutor, de 27 anos, teve que ser retirado do meio das ferragens, e foi transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base com suspeita de fratura no fêmur e traumatismo craniano. A passageira do veículo estava sem identificação e foi transportada ao Hospital Regional de Ceilândia com ferimentos leves, mas consciente, orientada e estável. A PMDF foi acionada para o local.