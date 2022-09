PCDF prende dupla de traficantes na Estrutural

A PCDF, por meio da 8ª DP, realizou a prisão em flagrante de dois traficantes, de 20 e 23 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas

Nesta quinta-feira, 08, a PCDF, por meio da 8ª DP, realizou a prisão em flagrante de dois traficantes, de 20 e 23 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante monitoramento realizado pela equipe policial na Q. 4 do Setor Leste da Estrutural. Ao chegarem no local, os agentes visualizaram o momento em que os dois suspeitos realizaram a entrega de droga para um usuário que os esperava na esquina do conjunto 8.

Durante a abordagem, o traficante, de 20 anos, foi surpreendido com porções de cocaína, tentando dispensar um pino da droga e engolir as chaves da residência, ele engasgou e vomitou os objetos.

O segundo traficante, de 23 anos, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais civis, sendo alcançado duas quadras após o local da abordagem. O criminoso ainda resistiu à prisão, mas foi preso.

Durante a abordagem, o homem ainda tentou dispensar duas porções de cocaína e uma pedra de maconha.

Na casa do traficante, os policiais civis apreenderam 11 pinos de cocaína, uma pedra de crack, dinheiro, em espécie, além de 113 cédulas de R$ 20, aparentemente falsas.

Os presos foram autuados em flagrante delito e encaminhados para a audiência de custódia.

“Vale a pena frisar que o homem, de 20 anos, estava com tornozeleira eletrônica em razão de ter sido preso recentemente”, conta o delegado-chefe adjunto da 8ª DP, Thiago Peralva