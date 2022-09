Traficante comercializava drogas próximo à escola na 411 Sul

Os traficantes vendiam drogas, para os alunos de um colégio público localizado a menos de 300 metros do local, de acordo com denúncia anônima.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quinta-feira (08) um homem de 40 anos por comercializar drogas próximo a uma escola na 411 Sul. De acordo com a polícia, o traficante se disfarçava de flanelinha e foi flagrado no momento em que cometia o tráfico.

A ação fez parte da Operação Mr. Brownstone que teve como objetivo principal retirar de circulação traficantes da droga conhecida vulgarmente como “Crack”. Durante a operação, policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) investigaram a região da SQS 411, bloco F, nas proximidades de uma agência do Banco Regional de Brasília (BRB). A localização foi apontada através de inúmeras denúncias anônimas feitas à polícia.

Em uma das denúncias também foi informado que os traficantes vendem drogas, inclusive, para os alunos de um colégio público localizado a menos de 300 metros do local em que a prisão foi realizada.

Com o criminoso foram apreendidos porções de droga e dinheiro em espécie. Foto: Divulgação PCDF

Além de se disfarçar de flanelinha J.B.N. de 40 anos, também se passava por lavador de carros, para comercializar a droga tranquilamente. O traficante foi preso no momento em que entregava pedras de “crack” para um usuário, e toda a ação foi registrada em vídeo. Nas imagens é possível ver o momento em que o traficante se abaixa entre os carros. Em seguida, o usuário se aproxima e recebe a droga.



Com o traficante foram apreendidos porções de droga e dinheiro em espécie. O usuário de 42 anos, flagrado adquirindo drogas, foi identificado como uma pessoa em situação de rua. Ele foi detido, conduzido até a delegacia e autuado em flagrante. Já o traficante, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, caso seja condenado, estará sujeito a uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) por dia.