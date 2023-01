PCDF prende cibercriminosos que invadiram instituição bancária da capital federal

Segundo apurado, os criminosos pediam 50 bitcoins, que convertidos em real, chegam a pelos menos R$ 5,2 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por intermédio da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a Operação Black Hat em desfavor de cibercriminosos que realizaram chantagem após ataque de ransomware contra instituição bancária da Capital Federal.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo/PCSP, objetivando o cumprimento de dois mandados de prisão e de três mandados de buscas e apreensão domiciliar na capital de São Paulo e dois em no litoral de Santos/SP. Ao todo, duas pessoas foram presas e cinco mandados de busca e apreensão cumpridos nesta manhã (12).



A operação de hoje é resultado de investigação relacionada a um inquérito policial que tramita na Vara Criminal de Brasília, instaurado com o objetivo de identificar a autoria dos crimes de extorsão (art. 158 do CP) e de invasão de dispositivo informativo (art. 154 – A do CP) contra a instituição bancária.



Segundo apurou-se, um grupo criminoso, cujos integrantes ainda não foram totalmente identificados, dotado de conhecimentos ligados ao hackerismo, invadiu a infraestrutura de informática do banco, com a implementação de um código/script malicioso, que possibilitou a filtração de dados sigilosos de clientes.



“Além disso, foram instalados arquivos executáveis ligados ao malware mundialmente conhecido como ransomware, quando os criminosos exigiram da instituição bancária o pagamento de 50 bitcoins, valor cotado em R$ 5,27 milhões, fato ocorrido no início do mês de outubro de 2022, com o intuito de não divulgar os dados de clientes na imprensa brasileira e na deep web”, conta o

delegado Dario Freitas, da DRCC.



A autoridade policial explica que, individualizando-se as respectivas condutas nesta fase inicial das investigações, os criminosos foram indiciados pela prática de crime de extorsão—artigo 158, caput, do CPB, com pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa, invasão de dispositivo informativo—artigo 154 – A do CPB, com pena de reclusão de uma a quatro anos, e multa e associação criminosa— artigo 288, também do CPB, que prevê pena de um a três anos pelo crime de associação criminosa.

