Ingresso do Capital x Samambaia vale camisa do Tricolor

Promoção ocorre durante o amistoso deste domingo (15), no Estádio JK, quando o Coruja recebe o Patrocinense (MG)

O Capital estreia no Candangão 2023 em 29 de janeiro, a partir das 10 horas, contra o Samambaia, no Estádio JK. Os 300 primeiros torcedores que comprarem o ingresso desse jogo ganham uma camiseta do Tricolor. As entradas custam R$ 20 e vão estar à venda neste domingo (15), na loja do time dentro do próprio Estádio JK, durante o amistoso contra a Patrocinense (MG), às 10 horas.

“É uma forma de incentivar a presença da torcida durante o jogo”, enfatiza o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves. “Defendo e recomendo a todas as demais equipes do campeonato que realizem promoções e demais atrativos para trazer o público”, aconselha o dirigente.

Garoto propaganda dessa iniciativa, o bicampeão da Copa do Brasil por Flamengo e Corinthians, o goleiro Felipe ainda vai autografar a camisa daqueles torcedores que quiserem. “Acabei de chegar ao Distrito Federal e percebi que tenho a identificação com vários torcedores. Sempre fui de me aproximar e conviver com o público. Acredito que aqui não vai ser diferente”, destaca o arqueiro.

CAPITAL X SAMAMBAIA

CANDANGÃO 2023

Data: 29 de janeiro (domingo)

Horário: 10 horas

Ingressos: R$ 20

Pontos de venda: Estádio JK (15/1 a partir das 9 horas)