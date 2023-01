Recém-lançado, cartão Connect tem como foco o público jovem

Disponível nas modalidades múltiplo (funções crédito e débito) ou apenas crédito, o novo produto permite até quatro adicionais por usuário

O BRB inicia o ano com uma novidade em seu portfólio de cartões. Voltado principalmente ao público jovem, o recém-lançado cartão Mastercard Connect oferece isenção permanente na anuidade, inclusive para os cartões adicionais, além de cashback automático por gastos na fatura titular.

“Com este produto, o BRB diversifica ainda mais seu portfólio ao mesmo tempo em que dá mais um passo para o futuro, ampliando sua atuação”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

Disponível nas modalidades múltiplo (funções crédito e débito) ou apenas crédito, o novo produto permite até quatro adicionais por usuário e pode ser utilizado nas carteiras digitais Samsung Pay e Apple Pay.

Clientes Connect terão acesso ao amplo marketplace do programa de relacionamento Curtaí, com todos os benefícios dos parceiros de descontos, e ainda poderão assinar o clube Curta+, para vantagens exclusivas.

Diferenciais

Estão incluídas na modalidade de cashback todas as compras ou transações nacionais ou internacionais, de acordo com o valor da fatura fechada. O acúmulo de pontos para o Curtaí ocorre nas compras efetuadas no marketplace de parceiros, pelo site do programa curtai.com.br, com a assinatura do Curta +, e também em participações de campanhas de bonificação.

Os usuários também contam com a possibilidade de contratação do Protege Mais. Por apenas R$ 3,15 mensais, o serviço oferece coberturas de seguro Vida, assistência residencial e proteção contra saques ou compras efetuadas sob coação, além de sorteio de prêmio mensal de até R$ 5 mil.

Solicitações do Mastercard Connect devem ser feitas pelo site brbcard.com.br. Correntistas do BRB também podem adquirir o produto nas agências do BRB, na central de vendas ou por meio dos assistentes comerciais.

Produtos disponíveis aos clientes Connect:

→ App BRBCARD;

→ Centrais de relacionamento BRBCARD no DF (4003 4004), nos outros estados (0800 880 4004), no exterior a cobrar (55 11 2136 3625), para deficientes auditivos/de fala (0800 880 6148);

→ SAC BRBCARD (0800 880 6147);

→ Centrais de relacionamento do BRB no DF (3322 1515), nos outros estados (0800 61 30300), no exterior a cobrar (55 61 3322 1515), para deficientes auditivos/de fala (0800 648 6162);

→ SAC BRB (0800 648 6161).

Com informações da Agência Brasília