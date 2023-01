Morre Luiz Orlando Carneiro, decano da imprensa jurídica em Brasília

Desde 2014, trabalhava para o site Jota, ainda na cobertura do STF, mas também assinando uma coluna sobre jazz, sua paixão

O jornalista e escritor Luiz Orlando Carneiro morreu aos 84 anos em Brasília. L.O., como era chamado pelos colegas, fez carreira como jornalista no Jornal do Brasil, onde começou a trabalhar como estagiário e chegou a chefe de sucursal, diretor-regional e editorialista.

Desde 2014, trabalhava para o site Jota — ainda na cobertura do Supremo Tribunal Federal, mas também assinando uma coluna sobre jazz, sua paixão desde a adolescência.

Em 1965, ele participou da fundação do Clube de Jazz e Bossa ao lado de Jorge Guinle, Ricardo Cravo Albin, Ary Vasconcelos, Sérgio Porto, Everardo Castro, Robert Celerier e outros.

Sobre assunto, também escreveu os livros: “Jazz, Uma Introdução” (Artenova, 1982); “Obras Primas do Jazz” (Zahar,1986); “Elas também Tocam Jazz” (Zahar, 1989); e “Guia de Jazz em CD” (Zahar, 2000).

A jornalista Fernanda Valente, que foi repórter da ConJur, Jota e O Tempo, testemunhou o carinho com que o veterano tratava os amigos e colegas de profissão.

“Luiz Orlando Carneiro proporcionou a esta jovem repórter, quando recém-chegada a Brasília em 2019, a oportunidade única de ter aulas de história sobre o que ele viu, viveu e sabia do Direito, do jornalismo e, ainda, do latim e do mundo do jazz — tema em que era referência mundial. Sempre bem humorado, dividia brigadeiros no comitê de imprensa do STF, local que frequentava com seus 80 anos de experiência e onde se dispunha a ouvir gerações que chegavam para a cobertura da Corte. Que o decano ‘LuizO’, minha referência e amigo, tenha seu merecido descanso.”