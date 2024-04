Motorista de ônibus é responsabilizado por acidente com trem no SIA

A investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal encerrou com a conclusão de que o acidente envolvendo um trem e um ônibus na linha férrea que corta o SIA, resultando em uma vítima fatal, foi atribuído à responsabilidade do motorista do ônibus e à insuficiente sinalização no asfalto.

De acordo com os peritos criminais, Pedro Domiense Campos teve tempo, oportunidade e espaço adequados para realizar uma manobra evasiva que permitiria a desobstrução da linha férrea diante da aproximação do trem.

O incidente ocorreu em 17 de novembro de 2023, por volta das 16h30, e resultou em cinco feridos, além do óbito de uma passageira do ônibus da Viação Marechal.

O motorista foi acusado de homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar, além de lesão corporal.