PCDF prende autores de roubo a residência

A PCDF cumpriu dois mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 42 anos

Na manhã desta quinta-feira, 3, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª DP, cumpriu dois mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 48 anos, e uma mulher, de 42 anos, identificados como autores de um roubo a residência ocorrido no SHIS QL 8 – Lago Sul, DF, no dia 8 de setembro de 2022.

Na ocasião do fato, o homem, utilizando-se de uma arma de fogo, rendeu, no interior da residência, a proprietária da casa e uma funcionária. Após imobilizar as mãos das vítimas com lacres plásticos e as trancar em um dos cômodos, o criminoso, em razão de não ter localizado bens de valor, subtraiu tão somente o aparelho telefônico da funcionária da casa e a quantia de R$ 100.

No decorrer da investigação, foram obtidos elementos de informação indicando a participação da mulher, de 42 anos, babá da neta da proprietária da casa, pelo período de 8 anos. Conforme apurado, a babá foi responsável por planejar o assalto e fornecer ao namorado a chave da residência e o código de desativação do alarme, para a execução do crime.

A investigação revelou, também, que a dupla, frustrada com o resultado do roubo praticado, planejava sequestrar a neta, de 6 anos, da vítima.

Caso condenados, os indiciados podem pegar até 15 anos de prisão pelo crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas).