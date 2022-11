PCDF prende ladrão de gado que vendia carne clandestina de animais

A PCDF realizou a prisão de um homem acusado de furtar animais na região da Fercal, DF e comercializar a carne clandestinamente

Nessa quarta-feira, 02, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 35ª DP, realizou a prisão de um homem acusado de furtar animais na região da Fercal, DF e comercializar a carne clandestinamente. O homem já era alvo de várias denúncias.

Durante as investigações da equipe, foi possível identificar o modus operandi do criminoso, “que já era conhecido como o ladrão de gado da região”, conta o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

A PCDF intensificou as investigações para apurar as denúncias, que resultaram na prisão em flagrante do investigado.

Uma das vítimas chegou a encontrar no cerrado restos de um animal furtado, esquartejado e desossado pelo envolvido, o qual atuava sempre dessa forma para não ser visto de posse do produto de crime.

“Logo depois, o acusado vendia, de forma clandestina, a carne dos animais. Para não levantar suspeitas, ele montou uma casa de bingo clandestino para negociar a carne furtada”, destaca o delegado.

Na ocasião das diligências, os policiais apreenderam o veículo utilizado pelo envolvido para transportar a carne clandestina.

Ainda segundo apurado, o criminoso já tinha experiência em lidar com gado e possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás pela mesma prática, além de inúmeras passagens pela polícia.

Cumpridas as formalidades legais, o preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.