PCDF cumpre mandados e prende três foragidos da Justiça do DF

A PCDF realizou a prisão preventiva de um rapaz, de 20 anos, acusado de participar de uma tentativa de homicídio ocorrida em setembro

Na última terça-feira (1º), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 30ª DP, realizou a prisão preventiva de um rapaz, de 20 anos, acusado de participar de uma tentativa de homicídio ocorrida em setembro deste ano, na região de São Sebastião. A ação ocorreu durante cumprimento a mandado judicial expedido pelo Tribunal do Júri daquela cidade.

O foragido foi localizado e preso em via pública do bairro São José e conduzido à delegacia para as providências legais.

Na mesma data, os agentes deram cumprimento a um segundo mandado de prisão preventiva contra um rapaz, de 19 anos, também investigado por uma tentativa de homicídio em São Sebastião.

Segundo as investigações, o envolvido teria efetuado pelo menos seis disparos de arma de fogo contra a vítima, atingida por três deles.

Após representação da autoridade policial, o poder Judiciário expediu o mandado, cumprido na sede do CDP 1, onde o criminoso cumpre pena por crime de roubo.

A terceira prisão realizada pela equipe de investigação da 30ª DP ocorreu nessa quarta-feira (2), também em cumprimento a mandado de prisão condenatória expedido contra um homem, de 45 anos, que estava foragido em razão de crime de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.

O acusado foi preso em residência localizada no bairro São Bartolomeu, que fica na região de atuação da 30ª DP.

Cumpridas as formalidades legais, todos os presos foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.