Começa a construção da pista que liga Elmo Serejo a Túnel de Taguatinga

A via que liga a Avenida Elmo Serejo à entrada do Túnel de Taguatinga começou a ser construída. Serão aproximadamente 150 m de pista revestida com asfalto. A escavação da área já foi executada. Agora, as equipes se dedicam à preparação da sub-base, feita com aplicação de uma camada de brita graduada simples (BGS).

O próximo passo do processo de pavimentação asfáltica será a imprimação. “É um banho de piche que aumenta a aderência do revestimento”, explica o engenheiro civil Everaldo Barros, que atua na construção do túnel. “Com essa etapa concluída, podemos entrar com o pavimento”.

A pista vai receber três camadas de asfalto com 5 cm de espessura cada, espalhadas e compactadas a uma temperatura de 145º C. Entre uma capa e outra, é feito um banho de ligação com emulsão asfáltica para garantir uma aderência ainda maior.

Considerado a maior obra em execução no Brasil atualmente, o Túnel de Taguatinga vai beneficiar mais de 137 mil motoristas que transitam pela área todos os dias. O investimento na obra é de R$ 275 milhões.

Com informações da Agência Brasília