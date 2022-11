Passarela ligará a Aldeia Xariri-Xocó com o Parque Nacional de Brasília

O valor estimado para a obra é de R$ 3.886.507,53, com prazo de execução de 150 dias a contar da abertura, prevista para 5 de dezembro

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (3) o aviso de licitação para contratação de empresa especializada para a construção de passarela em estrutura mista e urbanização do seu entorno, que será impantada no km 9,2 – entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó.

A passarela se chamará Água Mineral, e terá a elaboração de projeto executivo e as-built, tudo de acordo com as especificações dos editais. O valor estimado para a obra é de R$ 3.886.507,53, com prazo de execução de 150 dias a contar da abertura, prevista para 5 de dezembro.

Na região do Noroeste vivem cerca de 200 pessoas dos povos Guajajara, Fulni-ô, Tuxá e Kariri-Xocó, em uma área equivalente a 32 hectares.