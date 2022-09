PCDF prende acusado de quatro roubos em série em comércios do Varjão

A PCDF, por intermédio da 9ª DP, prendeu um indivíduo responsável pelo cometimento de quatro roubos em padarias e comércio da região do Varjão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 9ª DP, prendeu um indivíduo responsável pelo cometimento de quatro roubos em padarias e comércio da região do Varjão. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva e também mandado de busca e apreensão.

O autor aterrorizava os funcionários, com uma arma de fogo, e cometia o roubo.

Do caixa de uma panificadora, no dia 13 de julho deste ano, foram subtraídos R$ 700. No dia 17 de julho, do mesmo estabelecimento comercial foram roubados R$200.

Em 25 de julho, o prejuízo causado a outra panificadora foi de R$ 250. Em 1º de agosto, o assaltante roubou R$ 125 do caixa de um comércio.

Os investigadores da 9ª DP identificaram o indivíduo e verificaram que ele era o autor dos quatro roubos.

O juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília deferiu o pedido de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ficou apurado que os valores subtraídos eram usados para uso de drogas e custeio de baladas. O indivíduo foi capturado enquanto dormia na casa da namorada.

“Espera-se que, com essa prisão, o comércio do Varjão retorne à normalidade e os comerciantes possam voltar a exercer a atividade econômica em paz”, destaca o delegado da 9ª DP, Erick Sallum.