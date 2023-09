PCDF inicia operação para combater ocupação irregular do solo em Planaltina

A ação mobilizou um total de 12 agentes, acompanhados por quatro delegados e quatro escrivães

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção à Ordem Urbanística (DEMA), sob a chefia do delegado Douglas Fernandes, deu início à Operação Cerrado Limpo no bairro Nossa Senhora de Fátima, localizado em Planaltina.

O objetivo central da operação foi abordar questões relacionadas à ocupação irregular do solo e à presença de construções sem o devido licenciamento ambiental em uma área de proteção ambiental.

No decorrer da operação, nove indivíduos foram detidos em flagrante e serão conduzidos à Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção à Ordem Urbanística (Dema/Cepema) para prestar depoimento e para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Posteriormente, serão encaminhados ao Departamento de Controle e Custódia de Polícia (DCCP).