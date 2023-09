Confronto com a PMDF resulta na morte de suspeito ligado à facção Comboio do Cão

O jovem, alegadamente membro da facção brasiliense Comboio do Cão, sofreu ferimentos graves durante um tiroteio

Matheus Rodrigues da Silva, de 23 anos, perdeu a vida ao dar entrada no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) na noite de quinta-feira (14). O jovem, alegadamente membro da facção brasiliense Comboio do Cão, sofreu ferimentos graves durante um tiroteio com uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo informações dos militares presentes no incidente, a equipe recebeu um alerta da inteligência da PMDF, indicando que um indivíduo conhecido como MK, vinculado à facção Comboio do Cão, estaria realizando uma entrega de drogas em um veículo Fiat Siena de cor prata, nas proximidades da via lateral do Shopping Samambaia.

Os policiais fizeram uma vigilância discreta no local e, por volta das 20h, avistaram o veículo suspeito com dois ocupantes, um no volante e outro no banco do passageiro. A tentativa de abordagem foi frustrada quando o motorista do veículo supostamente tentou atropelar os policiais, chegando inclusive a desafiar: “Vai, atira. Passo por cima.”

A situação escalou quando os criminosos efetuaram o primeiro disparo, desencadeando um confronto armado e uma perseguição. Durante a fuga, os ocupantes do carro descartaram pacotes de cocaína pela janela.

A equipe da PM continuou na perseguição, mas eventualmente perdeu o rastro dos suspeitos. Ao retornarem ao local onde os criminosos haviam arremessado os objetos, os policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado com cinco cápsulas, sendo três deflagradas.

De acordo com os relatos dos policiais, o veículo em questão foi posteriormente localizado em frente ao pronto-socorro do Hospital Regional de Samambaia, mas os ocupantes não estavam mais no local. Funcionários do hospital confirmaram que um ferido havia sido socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu do local em uma bicicleta que havia sido roubada anteriormente. O incidente foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia).