Jovem é morto por bala perdida em festa clandestina no Sol Nascente

O conflito teve início após um roubo de celular

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), finalizou a investigação sobre a morte do jovem Davi Gomes de Jesus, ocorrida em 6 de junho de 2021, durante uma festa clandestina realizada em meio à pandemia de Covid-19, na região do Sol Nascente.

No local do incidente estavam presentes Gabriel Silva Miranda Dias, de 22 anos, e sua namorada, Rayanne Rosa da Silva, de 20. De acordo com o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, o conflito teve início quando o celular da namorada de Gabriel foi supostamente roubado, desencadeando uma série de eventos trágicos.

Impulsionado por sua namorada e por seu amigo Vinicius Carneiro de Sousa, de 24 anos, Gabriel iniciou uma discussão com um indivíduo conhecido apenas como “Gordinho”. As investigações revelaram que Vinicius e Rayanne instigaram Gabriel a confrontar o suposto responsável pelo roubo, alegando que estavam em seu “território”.

Durante a apuração do caso, a polícia ouviu cerca de nove testemunhas que presenciaram os acontecimentos, resultando no reconhecimento formal dos envolvidos.

Mandados de prisão preventiva foram emitidos pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, direcionados a Vinícius, Gabriel e sua namorada. Nesta quinta-feira (14/9), a namorada foi detida por policiais civis da 19ª DP.

Gabriel e Vinícius, anteriormente detidos temporariamente durante a investigação, encontravam-se em liberdade, mas agora são considerados foragidos. Ambos foram formalmente acusados pelo Ministério Público e enfrentarão ação penal por homicídio qualificado, incluindo um homicídio consumado e outro tentado.

Os réus já possuem um extenso histórico criminal, com registros de passagens por crimes como roubo, receptação e porte de arma de fogo.