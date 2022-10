PCDF identifica um dos suspeitos de espancar e matar jovem na Candangolândia

Jovem foi perseguido e morto após discussão em um bar. A polícia trabalha com a hipótese de crime motivado por envolvimento com drogas

Até o momento, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já identificou um dos três suspeitos de espancar e matar o jovem Paulo Henrique Pinheiro (foto), de 26 anos, na madrugada do último domingo (23), na Candangolândia. Toda ação foi registrada por vizinhos que escutaram os gritos da vítima.

Por volta de 1h30 da madrugada de domingo (23), após discutir com três homens em um bar, Paulo Henrique foi perseguido pelos suspeitos até a QR 1A da Candangolândia. No meio da rua, o jovem foi surpreendido com socos, chutes e pontapés. Os suspeitos que estavam estavam armados também atingiram a vítima com coronhadas e finalizaram as agressões atirando no rapaz.

A polícia trabalha com a hipótese de crime motivado por envolvimento com drogas. Imagens fortes gravadas por vizinhos da região mostram o momento das agressões. Nos vídeos, é possível ver a vítima sendo chutada e ameaçada, por dois dos agressores. Em determinado momento o rapaz cessa os gritos e chega a pedir perdão aos agressores.

De acordo com informações da PCDF, o terceiro envolvido estaria vigiando a rua para avisar caso avistasse alguma viatura policial. Testemunhas que preferiram não se identificar informaram que após o crime os agressores desceram a rua, entraram em um carro adiante e saíram em alta velocidade.

Vizinhos registraram momento em que jovem é espancado e morto na Candangolândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, porém ao chegar no local constataram que a vítima já estava sem vida. O local onde ocorreu o homicídio foi periciado e a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) investiga o caso. Até a última atualização desta reportagem nenhum suspeito foi preso.