Acidente na Hélio Prates causa congestionamento

Apenas uma pessoa foi transportada ao hospital, uma mulher de 30 anos, gestante, que alegou um pequeno desconforto

No final da tarde desta segunda-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na via que liga Ceilândia e Taguatinga, a Hélio Prates, na altura da QNN 9.

Cinco veículos se envolveram no acidente, sendo um ônibus de viagem, que transportava 20 passageiros, e quatro veículos de passeio. Apenas uma pessoa foi levada ao hospital, uma mulher de 30 anos, gestante, que conduzia um dos veículos de passeio e alegou um pequeno desconforto, mas estava consciente, orientada e estável.

Os demais condutores não apresentaram desconforto. O problema maior foi o trânsito, que já acontece naquela região normalmente. Com o acidente, uma via foi fechada, e o congestionamento foi grande. A PM foi chamada ao local.