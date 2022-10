Veículos roubados são recuperados, no DF

No km 12 da BR 060, os agentes da PRF prenderam em flagrante um motorista de 42 anos por conduzir veículo sob efeito de álcool

Na noite desse domingo (23), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um condutor de 30 anos, na BR 070, com uma motocicleta que apresentava características de identificação adulteradas. Ele foi conduzido para a 15ª DP.

Mais cedo, no km 12 da BR 060, por volta de 14h20, os agentes da PRF prenderam em flagrante um motorista de 42 anos por conduzir veículo sob efeito de álcool, que se envolveu em acidente sem vítima. O homem se recusou a fazer o teste de etilômetro e foi encaminhado para a 27ª DP do Recanto das Emas.

Antes, por volta de 13h30, no km 37 da BR 020, foi recuperado o veículo Fiat Mobi, com placas de Belo Horizonte, com ocorrência de furto no dia 22 de outubro, em Biritiba-Mirim (SP). O condutor de 37 anos foi preso por receptação e conduzido juntamente com o carro para a 31ª DP de Planaltina (DF).

Na sexta-feira (21/10), por volta das 14h30, na comunidade Sol Nascente, próximo à BR 070, policiais rodoviários federais recuperaram a motocicleta Honda CG Titan, placas PBJ2127, abandonada fora da rodovia. A moto possui registro de roubo/furto na data de 19 de outubro. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª delegacia da Polícia Civil do DF.

Também na sexta-feira, às 19h10, um homem de 25 anos foi detido conduzindo o veículo Chevrolet Onix com registro de roubo e com as placas de MG clonadas.