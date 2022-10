Detran autua 407 motoristas por embriaguez ao volante neste final de semana

Foram várias operações realizadas pelo Detran com o objetivo de tornar as ruas do Distrito Federal mais seguras

O final de semana foi de muito trabalho para os agentes do Detran-DF. Entre os dias 21 e 23 de outubro, diversas ações foram realizadas em busca de irregularidades no trânsito das ruas da capital federal. Ao total, 407 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Desses, quatro foram presos. Outro número impressionante foi o de motoristas autuados por usar o celular enquanto dirigiam: 323. Outros 247 condutores foram multados por deixar de usar o cinto de segurança, item obrigatório tanto para o condutor quanto para passageiros em território nacional. Para fechar, 98 motoristas foram notificados por dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)