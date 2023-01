PCDF identifica e prende mais 2 suspeitos de participação em atos de vandalismo aos Três Poderes

Um dos suspeitos é um motoboy de 43 anos. Ele compartilhou uma foto durante os atos, em pé sobre uma mesa, no Palácio do Planalto

Após investigações policiais da 1ª Delegacia do Distrito Federal (Asa Sul) prenderam nesta segunda-feira (09) mais dois suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo, que ocorreram na tarde do último domingo(08), contra as sedes dos Três Poderes da República em Brasília.

Um dos suspeitos de participar dos atos antidemocráticos, é um analista de sistemas, morador de Taguatinga, de 35 anos. O analista foi preso logo no início da noite e, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não constam sobre ele antecedentes criminais.



O outro suspeito preso no final da noite desta segunda (09), é um motoboy de 43 anos, que trabalhava em uma lanchonete da Asa Sul, segundo as investigações. O suspeito compartilhou uma foto, em pé sobre uma mesa no Palácio do Planalto, registrada durante a invasão. Ao fundo da foto é possível ver a obra do artista Di Cavalcanti, que também foi alvo de vandalismo. A obra, estimada em R$8 milhões de reais, foi rasgada em pelo menos cinco lugares.

Os presos foram autuados e, após a realização de procedimentos legais, foram colocados à disposição da Justiça Federal. Até a noite de ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou a prisão de mais de 400 pessoas envolvidas nos atos de invasão e depredação na Praça dos Três Poderes. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, após os atos de violência e depredação, foram ouvidas, nesta segunda feira (09), mais de 1,5 mil pessoas detidas por envolvimento.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) informou no final da tarde desta segunda-feira (09), que cerca de 240 pessoas envolvidas nos atos extremistas do último domingo (08) foram transferidas para os presídios do Distrito Federal. Deste total, 158 são homens e 82 são mulheres, que foram transferidos respectivamente para o Centro de Detenção Provisória II e para a Penitenciária Feminina do DF.