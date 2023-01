MPDFT pede o afastamento de comandantes da PMDF e secretário da Segurança

Segundo o MPDFT, o afastamento provisório considera a apuração de informações, documentos, fotos e vídeos, além de notícias divulgadas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendou o afastamento provisório do secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Sousa Oliveira, e de três comandantes da Polícia Militar do DF (PMDF).

As recomendações foram encaminhadas ao gabinete da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e ao interventor da União na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli. A primeira, que pede o afastamento do titular da SSP, é assinada pelo procurador-geral de Justiça, Georges Seigneur. Ele assina também o pedido de afastamento dos comandantes em conjunto com os titulares da 1a Promotoria de Justiça Militar, Nísio Tostes Filho, e da 3a Promotoria de Justiça Militar, Flávio Augusto Milhomem.

Segundo o MPDFT, o afastamento provisório considera a apuração de informações, documentos, fotos e vídeos, além de notícias divulgadas em diversos canais de comunicação social apontando omissões por parte de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal no que se refere aos graves atos antidemocráticos praticados em 8 de janeiro de 2023, inclusive com inobservância do Protocolo de Ações Integradas nº2/2023.

O MPDFT destaca, ainda, seu papel na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CRFB); sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CRFB; e por fim, que a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, caput, da CRFB).