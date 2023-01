PRF apreende 11 ônibus usados em atos golpistas

Um dos passageiros, identificado com PM da reserva de Minas Gerais, soltou gás de pimenta no interior do veículo, provocando um princípio de tumulto

A Polícia Rodoviária Federal no DF (PRF-DF), em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), apreendeu nesta segunda-feira (09), 11 ônibus com envolvimento nos atos golpistas ocorridos no Congresso Nacional, em Brasília.

Os veículos estavam em circulação na malha viária federal brasiliense ou estacionados dentro das cidades. Foram duas apreensões na BR 040, em Santa Maria (DF); três em Valparaíso; quatro em Cristalina; uma na BR 060 e outro na BR 080. Sete dos veículos estavam sem passageiros no momento da abordagem.

A situação mais tensa ocorreu por volta de 9h, quando um ônibus com 42 passageiros, originário de Formiga (MG) foi retido pela PRF no início da BR 040, próximo à Santa Maria (DF).

Um dos passageiros, identificado com PM da reserva de Minas Gerais, soltou gás de pimenta no interior do veículo, provocando um princípio de tumulto.

Com outro passageiro do mesmo veículo, também da PMMG, foi apreendido um revólver calibre 38 com 6 munições intactas.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Federal.