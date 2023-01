Efetivo da PM do Piauí embarca para ajudar na segurança em Brasília

Na tarde de domingo, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto

O efetivo do grupamento de choque do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), da Polícia Militar do Piauí, embarcou para Brasília na manhã desta segunda-feira (9), no avião da Força Aérea Brasileira.

O objetivo é reforçar a segurança e o combate aos atos antidemocráticos que atingiram Brasília na tarde de ontem (8). Os policiais se somarão aos mais de 40 piauienses que já integram a Força Nacional para contrinuir com a manutenção da Democracia no país.

Na tarde de domingo, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, causando estragos ao patrimônio público.