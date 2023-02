PCDF estoura depósito de fios de telefonia furtados

O prejuízo causado à empresa de telefonia com o furto é estimado em R$230 mil. Casal foi flagrado queimando os fios

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde de quinta-feira (03), após serem flagrados com fios de telefonia e internet furtados na última terça-feira (02) da empresa Oi Telecom, situada na região do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN).

De acordo com a polícia, o prejuízo causado à empresa com o furto dos cabos é de R$230 mil. Após denúncia, as equipes da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) flagraram o casal cortando e queimando os cabos em uma invasão localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

A polícia constatou ainda, que o homem possuía um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo. O mandado foi cumprido e o casal foi encaminhado à carceragem da PCDF onde deverão aguardar por audiência de custódia.