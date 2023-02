Criminosos causam prejuízo de R$45 mil em comércio da Asa Norte

A organização efetuava compras com cartões em nome de terceiros. Além de uma loja um morador da Asa Sul também foi vítima

Um homem de 24 anos, foi preso na última quarta-feira (01) em Ceilândia, por suspeita de integrar uma organização criminosa que atuava em compras de produtos com utilização de cartões fraudados na Asa Norte. O grupo fez duas vítimas no Distrito Federal, sendo eles uma loja na Asa Norte e um morador da Asa Sul.

Segundo as investigações, os cartões eram confeccionados com dados de terceiras pessoas que só tomavam conhecimento da compra após o recebimento do produto por parte dos criminosos. Não reconhecendo a compra o usuário apontado como titular do cartão, entrava em contato com a instituição bancária, que cancelava o pagamento.

O prejuízo ficava para o vendedor do produto. “Só para essa loja da Asa Norte, a qual tem uma filial em Águas Claras, o prejuízo foi de aproximadamente R$ 45 mil reais”, destaca o delegado chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), João Guilherme.

De acordo com a polícia,a organização já possuía um modo de atuação premeditado. Um dos integrantes do grupo escolhia os produtos em lojas de informática via aplicativo de Whatsapp, e solicitava à loja um link para o pagamento. O pagamento era realizado com um cartão criado sem o conhecimento da pessoa que aparece como titular do cartão. Após a confirmação do pagamento, os criminosos buscam os produtos na loja ou solicitam a entrega na casa dos envolvidos.

O jovem, preso na última quarta-feira (01), tinha apenas a função de buscar os produtos obtidos através da fraude. “Ele recebia entre R$ 50,00 e R$ 100,00, caso houvesse sucesso na entrega”, afirma o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tinha pleno conhecimento do crime e da organização criminosa que o planejou. Ele foi autuado em flagrante e já tinha passagens policiais por receptação e furto. A pena para o crime de estelionato varia de 1 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

As investigações continuam para identificar e prender todos os integrantes desta organização criminosa, assim como para tentar recuperar parte dos bens adquiridos com os estelionatos e diminuir o prejuízo para as vítimas.