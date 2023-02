PCDF prende suspeito envolvido no desaparecimento de mototaxista na Fercal

O pastor e mototaxista Sebastião Nelson, despareceu no último dia 24 de janeiro após aceitar uma viagem para MG

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na noite de quinta-feira (02),um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento do pastor Sebastião Nelson, na Fercal.

O pastor trabalhava como mototaxista na região e desapareceu após aceitar uma viagem até o município de Arinos-MG, no último dia 24 de janeiro. Familiares notaram que o mototaxista não retornou para sua residência e tentaram contato com Sebastião, porém sem retorno. Em seguida, registraram uma ocorrência de desaparecimento na 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

O mototaxista Sebastião Nelson, desapareceu após aceitar uma viagem para Arinos-MG

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o pastor segue viagem com um suposto passageiro. De acordo com as investigações, o suspeito teria se passado por passageiro. “Ele usou a própria mãe para chamar uma suposta corrida com o mototaxista e assim teria simulado uma viagem para Arinos MG”, afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

Honda XRE modelo 19/20, placa PBY 6221, utilizada pelo mototaxista.

A moto utilizada pelo pastor é da marca Honda XRE modelo 19/20 e possui a placa PBY 6221. Até o fechamento desta reportagem, o mototaxista e sua motocicleta permanecem desaparecidos. Quem tiver qualquer informação, deve contactar a PCDF através do telefone 197.