PCDF desmantela tráfico de drogas em Feira dos Importados do SIA

As investigações revelaram que esse ponto era utilizado como um ponto de distribuição e armazenamento de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conduziu uma operação que resultou na apreensão de uma considerável quantidade de cocaína, a ação ocorreu na manhã da última terça-feira (29). A substância ilícita foi descoberta em uma banca situada na Feira dos Importados, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

As investigações revelaram que esse ponto era utilizado como um ponto de distribuição e armazenamento de drogas, onde os traficantes escondiam os entorpecentes habilmente dentro de caixas de papelão, camufladas entre mercadorias legítimas.

O desfecho da operação culminou na detenção em flagrante de três indivíduos, todos os quais agora enfrentam acusações relacionadas ao crime de tráfico de drogas. A investigação já estava em curso desde o mês de julho, quando surgiram suspeitas iniciais. No entanto, as evidências foram intensificadas após uma inspeção realizada pelo DF Legal, que revelou a presença de aproximadamente sete quilos de cocaína no interior do estabelecimento.

As autoridades da Polícia Civil do Distrito Federal acreditam que esse esquema de tráfico de drogas possa envolver um número maior de indivíduos, e as investigações continuarão a fim de identificar todos os elos da organização criminosa. Notavelmente, um dos detidos já possuía antecedentes por tráfico de drogas e havia sido beneficiado com liberdade provisória.