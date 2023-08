Arma é apreendida pela polícia após denúncia de ameaça em Sol Nascente

A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e posteriormente encaminhada à delegacia para os devidos procedimentos legais

Na noite desta terça-feira (29), uma intervenção policial em Ceilândia resultou na apreensão de uma arma de fogo, após uma denúncia que relatava ameaças a uma mulher em um cenário preocupante.

As autoridades do Grupo Tático Operacional 30 (Gtop 30) foram alertadas através de informações cruciais sobre um indivíduo que estava ameaçando uma mulher com o uso de uma arma de fogo. O incidente teria ocorrido em uma chácara situada no bairro Sol Nascente, em Ceilândia.

Rapidamente, os policiais foram direcionados ao local mencionado na denúncia. Lá, encontraram a suposta vítima, que relatou a situação de ameaça. Ela informou que seu companheiro a teria ameaçado com uma arma de fogo. Contudo, ao ser questionada, a mulher mudou sua narrativa, afirmando que seu parceiro já havia saído da propriedade.

No decorrer das diligências, as autoridades perguntaram à mulher sobre a suposta arma de fogo. Ela admitiu que havia uma arma de propriedade de seu marido dentro da residência, mas esclareceu que a mesma não possuía registro legal.

Diante da constatação de que a posse não estava em conformidade com a legislação, a mulher tomou a iniciativa de entregar a arma às autoridades presentes. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e posteriormente encaminhada à delegacia para os devidos procedimentos legais.