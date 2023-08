Homem é preso após abordagem por posse de celular furtado em Arniqueiras

O indivíduo abordado já tinha um histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, o que agravou ainda mais a situação

Na tarde desta terça-feira (29), um indivíduo foi preso em Arniqueiras por posse de um celular que havia sido objeto de furto, em mais uma ação bem-sucedida das forças policiais locais.

A ocorrência teve início quando os policiais militares do Grupo Tático Operacional 37 (Gtop 37) estavam em patrulhamento de rotina e decidiram abordar um veículo Fiat/Uno que circulava pela QS 8. Durante a abordagem, foram identificados dois homens no interior do veículo.

Durante a revista, os agentes encontraram com um dos homens uma porção suspeita de uma substância semelhante à cocaína, levantando suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, foi descoberto que o mesmo homem estava em posse de um celular que estava registrado como produto de furto, conforme constatado através das verificações de identificação.

Diante das evidências, ele foi detido no local e posteriormente conduzido à delegacia competente, onde o caso foi registrado pelas autoridades policiais.