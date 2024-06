Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em um assentamento na DF 440

Na quarta-feira (26), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma prisão significativa por porte ilegal de arma de fogo na região de Sobradinho. A ação ocorreu na DF 440, no assentamento Nelson Mandela, e contou com a participação da equipe do Grupo Tático Operacional do 33º Batalhão (Gtop 33) e da Seção de Repressão a Roubos e Defraudações (SRD) da 35ª Delegacia de Polícia.

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo suspeito e, ao realizar a revista, encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

O homem foi imediatamente detido e levado para a delegacia para os procedimentos legais.