PCDF descarta massacre em escola: “puro exibicionismo”

Horas após a apreensão de um adolescente suspeito de planejar um massacre no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 209, em Santa Maria, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descartou que o jovem fosse, de fato, executar o atentado.

Segundo a corporação, as ameaças foram “puro exibicionismo” do estudante. “O adolescente apreendido não pretendia, nem seu irmão, efetivar nenhum massacre em escola, tratando-se de um episódio de puro exibicionismo em que se vale de acesso à arma de fogo e das redes sociais para ganhar fama de indivíduo de alta periculosidade”, diz a nota.

Em áudios obtidos pelo Jornal de Brasília, o adolescente ainda afirma fazer parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), o que também foi desmentido pela PCDF. “As organizações criminosas por eles mencionadas não terem ação naquela região e, mesmo que tivessem, não haveria motivos para acreditar que recrutariam os adolescentes sem nenhum histórico de atos infracionais ou de passagens pela DCA, ou seja, sem nenhuma experiência no mundo do crime”, esclarece.

Ainda que uma arma tenha sido apreendida, a corporação considera o fato “circunstancial”.

Apreensão

O adolescente foi apreendido na manhã desta segunda-feira (20). Desde a semana passada, prints tem circulado a internet sobre o possível ataque. O jovem publicava seus planos em um perfil nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o adolescente estava sendo monitorado. De acordo com as publicações do adolescente, o ataque aconteceria nesta sexta-feira (24) e a ideia era assassinar, no mínimo, 34 estudantes

Segundo a PCDF, o jovem continuará apreendido até sua apresentação ao Judiciário.