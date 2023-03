Áudio: adolescente liga massacre em escola ao PCC

“Se ele matar alguém que eu conheço, eu vou estourar o crânio dele”, continua o adolescente em um dos áudios

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (20), um adolescente de 14 anos acusado de planejar um massacre no Centro De Ensino Fundamental (CEF) 209, em Santa Maria.

Em áudios obtidos pelo Jornal de Brasília, o jovem diz que ele e o irmão são do Primeiro Comando da Capital (PCC). “PCC não tem medo de polícia não e quem manda aqui em Brasília é o PCC”, diz em uma das mensagens.

Durante a conversa, o adolescente diz que, na verdade, quem iria fazer o ataque seria seu irmão. “O massacre quem vai fazer é ele. Eu já falei pra ele não fazer. Mas você ta na lista, pode ficar de boa. E se ele matar alguém que eu conheço, eu vou estourar o crânio dele”, continua. A lista citada seria de pessoas que não poderiam ser assassinadas.

Desde a semana passada, quando começaram a circular nas redes sociais informações sobre o possível massacre, as polícias Civil e Militar monitoram o estudante. “Eu não posso demonstrar que eu sou perigoso, porque a polícia já veio falar comigo ontem”, afirmou o jovem.

Ouça o áudio:

O adolescente vinha publicando seus planos em um perfil nas redes sociais, onde ele dizia que iria matar, no mínimo, 34 pessoas na próxima sexta-feira (24).

Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo as investigações, o atentado seria feito com um revólver, que foi apreendido com o adolescente e que seria do avô, que é policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Secretaria de Educação confirmou que o jovem estaria planejando o atentado e que a direção estava investigando o caso desde a semana passada. “A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa que a direção do Centro de Ensino Fundamental 09 de Santa Maria tomou conhecimento do possível atentado por meio das redes sociais. Imediatamente, a equipe gestora tomou as devidas providências, registrou o boletim de ocorrência e acionou o Conselho de Segurança da Região”, esclarece.