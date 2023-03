PMDF apreende estudante que planejava massacre em colégio em Santa Maria

Desde a semana passada, prints tem circulado a internet sobre o possível ataque. O jovem publicava seus planos em um perfil nas redes sociais

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (20), um adolescente de 14 anos suspeito de planejar um massacre no Centro De Ensino Fundamental (CEF) 209, em Santa Maria.

Desde a semana passada, prints tem circulado a internet sobre o possível ataque. O jovem publicava seus planos em um perfil nas redes sociais.

Foto: Reprodução/ redes sociais

Segundo a PMDF, o adolescente estava sendo monitorado. Ele planejava usar um revólver no massacre, que também foi apreendido.

De acordo com as publicações do adolescente, o ataque aconteceria nesta sexta-feira (24) e a ideia era assassinar, no mínimo, 34 estudantes.

Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria de Educação confirmou que o jovem estaria planejando o atentado e que a direção estava investigando o caso desde a semana passada. “A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa que a direção do Centro de Ensino Fundamental 09 de Santa Maria tomou conhecimento do possível atentado por meio das redes sociais. Imediatamente, a equipe gestora tomou as devidas providências, registrou o boletim de ocorrência e acionou o Conselho de Segurança da Região”, esclarece.