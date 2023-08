PCDF desarticula rede criminosa especializada em fraudes bancárias

O principal objetivo da operação era desmantelar uma organização criminosa altamente especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (17), uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), liderada pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes (CORF) e pela 8ª Delegacia de Polícia, com colaboração das Polícias Civis de Goiás, Espírito Santo e Pará, resultou na operação denominada “BIG BOSS”.

A operação envolveu a execução de nove mandados de Prisão Preventiva e dez Mandados de Busca e Apreensão, abrangendo diversas cidades.

As investigações conduzidas revelaram que o líder dessa organização tem desempenhado um papel central no cenário criminoso do Distrito Federal, Goiás e Pará por mais de uma década. Estima-se que as atividades ilícitas do grupo resultaram em um prejuízo acumulado de aproximadamente 300 milhões de reais ao longo dos últimos dez anos.

Em 2019, novos integrantes se associaram à organização com o intuito de auxiliar na ocultação dos ganhos ilegais. Isso ocorreu por meio da criação de empresas de fachada e pela aquisição de bens de alto valor, como propriedades imobiliárias e veículos de luxo.

Importante ressaltar que o líder da organização possui um histórico criminal com passagens por formação de quadrilha, furtos qualificados, participação em organização criminosa e posse de substâncias ilícitas. Caso sejam considerados culpados, os indivíduos envolvidos podem ser condenados a penas que ultrapassam 15 anos de prisão.

Os bens registrados em nome dos suspeitos foram alvo de medidas judiciais de sequestro. Além disso, foi revelado que um dos alvos da operação chegou a se candidatar ao cargo de vereador em Planaltina, Goiás.