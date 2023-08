Diretor da PCDF depõe hoje na CPI da CLDF

Através do depoimento de Leonardo, a CPI quer entender a perspectiva da Polícia Civil do DF no dia dos ataques de 8 de janeiro

Dando seguimento à investigação do ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, quando vândalos invadiram a Praça dos Três Poderes, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ouvirá hoje, a partir das 10h, o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal, Leonardo de Castro Cardoso.

É esperada uma explicação de Leonardo quando a perspectiva da Polícia Civil no dia do ataque. A PCDF foi a primeira instituição a realizar prisões e foi responsável pelo início das investigações. Logo depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, encaminhou as obrigações à Polícia Federal.

Acompanhe ao vivo a partir das 10h: