Homem é encontrado com múltiplos disparos de arma de fogo

Um indivíduo, ainda não identificado, foi descoberto sem vida na calçada, vítima de um ataque que deixou pelo menos 9 disparos de arma de fogo espalhados por sua cabeça, rosto, tórax e membros superiores.

O crime aconteceu nesta quarta-feira (16), às 18h41min, na QNO 06, próximo ao Parque Setor O, em frente à BR, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal

A vítima, que tinha 29 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local pelos paramédicos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que rapidamente responderam à chamada.