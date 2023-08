CBMDF encontra cadáver na EPGU

O corpo estava dentro de um bueiro de águas pluviais em uma profundidade aproximada de 5 metros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou um cadáver na EPGU, via que dá acesso a EPIA, nesta quarta-feira (16), por volta das 16h.

O CBMDF atuou nessa ocorrência em apoio as autoridades policiais no resgate de um corpo do sexo masculino já em estado de decomposição.

Ele foi resgatado e ficou aos cuidados das autoridades policiais.