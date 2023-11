PCDF desarticula quadrilha suspeita de aplicar golpe de R$ 59 mil

No total, foram nove crimes de estelionato praticados pelo grupo entre julho do ano passado e maio de 2023, causando um prejuízo total de R$ 59.840,00

Nesta terça-feira (28), a 5ª Delegacia de Polícia (DP) do Plano Piloto, em uma ação coordenada, desarticulou uma quadrilha de estelionatários que vinha aplicando golpes no mercado. A operação denominada “Falso Consórcio” resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão contra os criminosos.

Os alvos da operação foram localizados em diversas regiões, abrangendo Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Lindas (Goiás) e Goiânia (Goiás). A quadrilha, segundo relatos policiais, operava por meio de uma empresa de fachada

Eles recrutavam terceiros interessados em trabalhar como anunciantes de consórcios, fornecendo um roteiro/script de divulgação. Estes anunciantes eram instruídos a copiar anúncios de veículos ou imóveis de outros estados publicados em sites de compra e venda, e a publicá-los em suas redes sociais, convencendo os interessados a comparecerem ao escritório para mais informações sobre a aquisição dos bens anunciados.

No escritório, as vítimas eram atendidas pelos anunciantes e encaminhadas aos gerentes, que ofereciam serviços de leasing ou consórcio para a compra dos bens anunciados. Os gerentes solicitavam dados pessoais para cadastro e avaliação.

Após alguns dias, as vítimas recebiam a aprovação e retornavam à empresa para efetivar o contrato. Na assinatura, era solicitado o pagamento de uma entrada, prometendo a entrega do bem anunciado em poucos dias.

Ao final do prazo, as vítimas não recebiam o bem, não recuperavam o valor pago de entrada e não conseguiam mais contatar a empresa, o anunciante ou o gerente responsável pela negociação fraudulenta.

A investigação conduzida pela 5ª DP apura nove crimes de estelionato praticados pelo grupo entre julho do ano passado e maio de 2023, causando um prejuízo total de R$ 59.840,00 às nove vítimas identificadas. Nos registros policiais, constam outros 71 casos envolvendo as empresas investigadas: OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA, OTIMIZA PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e ECONOMIZE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.