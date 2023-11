Casal é preso suspeito de furtar veículo e aplicar golpe do falso PIX

O veículo foi trocado por uma arma de fogo pelo suspeito

Na noite desta segunda-feira (27), a Polícia Militar deteve um casal em posse de um veículo adquirido por meio de furto mediante fraude, juntamente com um smartphone de origem ilícita.

Militares da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) estavam em patrulhamento no Setor Habitacional Sol Nascente quando avistaram um Ford/Escort estacionado no meio da rua, na chácara 92a. Uma mulher aguardava no veículo a chegada de seu companheiro.

Ao consultar a placa, os policiais descobriram que o carro estava registrado como furtado. Quando o homem chegou, inicialmente afirmou desconhecer a ilegalidade do veículo, mas posteriormente admitiu tê-lo adquirido em troca de uma arma de fogo. A polícia entrou em contato com o verdadeiro proprietário, que informou ter sido vítima do golpe do falso PIX ao vender o veículo.