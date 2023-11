PCDF realiza megaoperação contra a facção Comboio do Cão

Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) intensificou sua atuação contra a facção criminosa local conhecida como Comboio do Cão (CDC), por meio da Operação Shot Caller.

Os alvos da operação abrangem áreas como Riacho Fundo II, Santa Maria, Planaltina, Vila Planalto, Ceilândia, Varjão, e também cidades circunvizinhas, incluindo Luziânia (GO), Formosa (GO), e Planaltina de Goiás. Além das prisões, um mandado de sequestro de um imóvel adquirido com recursos ilícitos pela facção também foi cumprido.

A Operação Shot Caller conta com o suporte da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que colaborou na prisão de um dos atuais líderes da facção. O indivíduo estava foragido e foi localizado em um condomínio de alto padrão em Pirangi, no litoral ao sul de Natal. Esse líder já era procurado por envolvimento em duplo homicídio, relacionado à vingança pela facção e ocorrido na região de Samambaia.

A investigação, liderada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), visa desarticular a estrutura de comando e operações do Comboio do Cão, uma facção considerada responsável por uma série de crimes violentos, incluindo disputas territoriais, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas de fogo.