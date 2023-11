Programa Tarifa Zero já está em funcionamento em Luziânia

Todo morador de Luziânia pode utilizar o programa, basta ir a um dos pontos disponibilizados pela Prefeitura portando documento

Com a assinatura do prefeito Diego Sorgatto, Luziânia já está com o programa Tarifa Zero em funcionamento. Assim, a população do município que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília agora terá transporte público gratuito para transitar pela região.

A medida não vale para o Entorno do Distrito Federal, apenas para as rotas dos bairros de Luziânia e do Jardim Ingá. São 22 ônibus do Tarifa Zero, e ainda não é obrigatório o uso da carteirinha do passageiro, já que há uma carência de 30 dias para a adaptação.

Todo morador de Luziânia pode utilizar o programa, basta ir a um dos pontos disponibilizados pela Prefeitura portando documento. Menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis.