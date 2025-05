PCDF desarticula quadrilha responsável por furto de caminhonetes de luxo; membro é preso em Samambaia (DF)

Um integrante de uma organização criminosa especializada no furto interestadual de caminhonetes de luxo foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em Samambaia. A prisão foi efetuada na última quarta-feira (30/4) durante uma operação da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), que identificou o furto de ao menos 29 veículos do tipo, como a Toyota Hilux, promovido pela quadrilha.

O homem detido era responsável por operacionalizar as transações financeiras da organização. De acordo com as investigações, ele fiscalizava e controlava os pagamentos e a distribuição dos lucros gerados pelos crimes cometidos pelo grupo.

Com o avanço das apurações, a Corpatri conseguiu mapear e desmantelar a estrutura financeira e operacional que sustentava a atuação da quadrilha. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 13 temporárias e 32 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 7 milhões em contas bancárias dos investigados.

A quadrilha atuava no furto de picapes médias com tecnologia avançada e alto valor de mercado. A operação representa um duro golpe contra a atuação de organizações criminosas no Distrito Federal e em outros estados.