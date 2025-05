Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda-feira (5), durante apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) à Operação Zero Álcool, do Detran-DF, em Ceilândia.

A prisão ocorreu por volta das 23h30, na EQNN 4/6, e foi realizada por policiais do 8º Batalhão. Com o suspeito, os militares apreenderam uma pistola Taurus G3C calibre 9mm.

O homem e a arma foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.