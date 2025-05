Homem é preso com maconha escondida em carro durante abordagem no Itapoã

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), prendeu um homem por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5), na região do Itapoã.

A prisão ocorreu por volta das 23h30, durante ponto de bloqueio. Segundo a corporação, o motorista de um VW Gol tentou evitar a barreira policial, o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante a revista no veículo, os militares localizaram três pacotes de maconha escondidos sob o carpete e no painel do carro. O motorista foi detido e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.