Idoso morre após sofrer parada cardiorrespiratória na EPTG

Um homem de 79 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na tarde desta segunda-feira (5), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura de Vicente Pires.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 17h25 e, ao chegar ao local, encontrou o idoso já em parada cardíaca. A equipe tentou reanimá-lo por cerca de 50 minutos, mas o óbito foi declarado ainda no local.

Até a última atualização desta matéria, não havia confirmação se a vítima estava dentro de um veículo. Testemunhas relataram a presença de um ônibus coletivo próximo ao ponto onde o atendimento foi realizado.

Durante a ocorrência, uma das faixas da EPTG, no sentido Taguatinga, foi interditada. O trecho ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), e a Polícia Civil foi acionada para apurar o caso.