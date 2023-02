PCDF desarticula comércio de drogas gourmet no DF

Os mandados judiciais, que buscam a apreensão de drogas e o confisco de bens dos suspeitos, foram cumpridos na Asa Sul, Asa Norte, Guará, Águas Claras, Vicente Pires, Sobradinho e, ainda, em Goiânia/GO

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco/Decor, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Ambrosia, com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária, objetivando desarticular uma organização criminosa especializada no comércio de drogas “gourmet” no Distrito Federal.



Os mandados judiciais, que buscam a apreensão de drogas e o confisco de bens dos suspeitos, foram cumpridos na Asa Sul, Asa Norte, Guará, Águas Claras, Vicente Pires, Sobradinho e, ainda, em Goiânia/GO.

A ação policial é mais uma fase de investigação, iniciada em 2019, em desfavor de um grupo de traficantes que abasteciam o Distrito Federal com drogas sintéticas.



Naquele ano, foi deflagrada a Operação Tridente, na qual ocorreu a maior apreensão de drogas sintéticas do DF – cerca de nove mil comprimidos de ecstasy – com o cumprimento de 50 mandados de busca domiciliar em Goiás, Minas Geras e no DF.



Em continuidade, no ano de 2020, foi deflagrada a Operação Posseidon, em que os alvos, residentes no Estado de Santa Catarina, foram os fornecedores das drogas então apreendidas. Nessa ação, ocorreu apreensão de grande quantidade de cocaína e o bloqueio de imóveis e valores em contas bancárias.



Já no ano de 2021, quando se apontou a investigação novamente para os indivíduos do Distrito Federal que recebiam as drogas, foi deflagrada a Operação Baco, com o cumprimento de 23 mandados de busca domiciliar que resultaram na apreensão de porções de ecstasy, maconha e haxixe, além de uma estufa para plantação de maconha.



Nesse cenário, os policiais passaram a apontar a investigação para a parte financeira do esquema e, após um trabalho de mais de um ano, foi apurado que outros indivíduos da mesma quadrilha teriam movimentado, no período investigado, mais de R$ 4 milhões de reais, provenientes da compra e venda drogas e que, por se tratar de jovens de classe média alta, tinham como diferencial a comercialização de drogas “gourmet”, isto é, entorpecentes cultivados e preparados de forma especial, batizados

pelo grupo com nomes chamativos como “Ice Cream Cake”, “Eleven Roses” ou “Blue Mangoo”.

As drogas são comercializadas pelos envolvidos a preços bem maiores que as drogas comuns, tendo sido constatada a venda de uma porção de cem gramas a R$ 5 mil.

O robusto conjunto probatório já obtido pelos investigadores serviram de base para uma ordem judicial de bloqueio de valores em contas bancárias e para a expedição dos mandados de busca e apreensão e de prisões em desfavor dos envolvidos que, caso condenados, responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem chegar a 35 anos de prisão.



Como resultado até o momento foi encontrada uma estufa com uma plantação de maconha e foram apreendidos veículos e várias porções de maconha e outras drogas, além da realização de prisões em flagrante e em virtude dos mandados de prisão.



Foram empenhados 130 policiais na ação policial, além dos cães farejadores da Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais – DOE/PCDF. E também houve apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – Draco da Polícia Civil de Goiás.



A operação leva o nome Ambrosia (segundo a mitologia grega se trata de um manjar dos Deuses, um doce com sabor divino que só podia ser consumido quando oferecido pelos Deuses) por se tratar de investigação de tráfico de drogas consideradas especiarias pelos usuário, as quais demandam preparo diferenciado e só podem ser consumidas por pessoas com alto poder aquisitivo.