PCDF deflagra Operação Mau Vizinho

Neste domingo, 11, a PCDF, por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Mau Vizinho e prendeu um homem, de 21 anos, por homicídio tentado

Neste domingo, 11, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Mau Vizinho e prendeu um homem, de 21 anos, por homicídio tentado. De acordo com a delegacia, o indivíduo tentou matar, a golpes de enxada, duas vizinhas na Vila São José, em Vicente Pires.

Segundo o apurado, as vítimas, mãe e filha, de 37 e 20, estavam instalando um pula-pula em frente à residência, que seria utilizado durante uma confraternização. Um vizinho, 36, reclamou da instalação e iniciou uma discussão com as vítimas.

O homem arremessou garrafas de refrigerantes — que seriam utilizadas no evento — contra uma delas e a agrediu com cadeiradas. A segunda vítima, ao ver mãe atingida, chamou a Polícia Militar.

Um terceiro indivíduo, também morador da localidade, indignado pelo fato de a mulher ter acionado a polícia, partiu com uma enxada em direção à vítima e desferiu um golpe, que atingiu a outra mulher, mais velha, na cabeça. Em seguida, o autor também passou a golpear a filha, com socos no rosto, quebrando o maxilar.

O homem também agrediu o irmão da jovem com um golpe de barra de ferro. As vítimas fugiram e trancaram-se na residência. O acusado, na posse de uma faca, tentou invadir o imóvel para prosseguir com as agressões. Ao perceber que não conseguiria invadir o imóvel, fugiu do local.

Os fatos foram registados na 8ª DP. As vítimas foram socorridas ao Hospital de Base e posteriormente liberadas.

Após diligências, policiais da 38ª DP identificaram o agressor localizado na casa de uma irmã, também moradora de Vicente Pires. Ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido à 38ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O autor foi autuado em flagrante por duas tentativas de homicídio duplamente qualificadas